L’art de la ciència

Les restriccions imposades per contenir la pandèmia de la covid han tingut un impacte sever en l’aprenentatge escolar a escala internacional. Educadors de tots els països s’han adonat de la importància dels mètodes i plataformes interactius i d’immersió, poc utilitzats fins que la necessitat va obligar a adoptar-los. Els analistes destaquen que l’alfabetització científica ha estat important sempre, però que ara ho és encara més. Per exemple, l’estudi del món físic, biològic i químic es pot beneficiar d’eines que, fins fa ben poc, ni tan sols havien estat considerades pels responsables dels col·legis. Quan no hi ha prou hores de laboratori per als alumnes matriculats en un curs, o ni tan sols es pot accedir a aquestes instal·lacions amb normalitat, cal aguditzar l’enginy. Un estudi publicat pel Fòrum d’Àsia i el Pacífic revela que, a més de la seva combinació amb la tecnologia –la realitat virtual, la intel·ligència artificial, el machine learning, la big data, la blockchain, la internet de les coses i un llarg etcètera–, l’ensenyament de les ciències es pot aprofitar dels avantatges que proporciona la intersecció amb les arts visuals. Sense renunciar al rigor, la precisió i l’exactitud, els joves se senten més lliures i creatius en aquest terreny, expliquen els experts.