Lloret de Mar ha escollit el lema «Som el que celebrem» com a eix central en obtenir l’any 2023 el títol de Capital de la Cultura Catalana. En la presentació de l’efemèride es va ressaltar que «les activitats culturals s’agruparan en sis eixos conceptuals que pretenen definir les diferents formes d’expressió que es volen posar en valor».

Els eixos seran els següents: «Som el que ballem / Som el que cantem / Som el que compartim / Som el que defensem / Som el que imaginem / Som el que agraïm».

El regidor de Cultura, Cristian Fernández, assenyalava que «aquests sis eixos han de servir per definir Lloret com a municipi acollidor, que explica la seva història a través del mar i que ha sabut integrar noves cultures sense perdre la pròpia».

Bé, és un eslògan tan ambigu i poc original que no emociona ni inspira confiança, sinó que sembra sospites d’un disseny destinat a servir per a tot i per a res. La forma verbal «nosaltres som» expressa fets absoluts no situats en cap temps concret i referits a persones indeterminades.

En el cas de Lloret, terra d’acollida d’una diversitat cultural incontestable, l’expressió «Som el que celebrem» és una invitació a una uniformitat cultural inexistent.

Si ens referim a les festes familiars, que recreen el sentiment de pertinença social, com la nit de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve, la nit de Cap d’Any, l’u de gener i el dia de Reis no són festivitats comunes per a tota la població.

Així, la Nit del Destí o Làylat al-Qadr, festa sagrada per l’Islam es celebra en els darrers deu dies del mes del Ramadà. Pels fidels de l’església ortodoxa, la festa del Nadal és el 7 de gener, després de quaranta dies de fer dejuni. L’Any Nou xinès del 2023 tindrà lloc el 22 de gener. I així es podria continuar.

Per tant, a més de la crítica d’un eslògan poc afortunat, Lloret ostentarà un difús privilegi al ser designada per «l’Organització Capital de la Cultura Catalana, una entitat independent de la societat civil creada el 1998, que ha implantat i desenvolupat la capitalitat de la cultura catalana en l’àmbit lingüístic i cultural català».

El seu president és Xavier Tudela i Penya, un empresari cultural que va inventar el títol i va trobar compradors en les institucions públiques, sempre a punt per donar suport a qualsevol iniciativa que estimuli el folklore patriòtic.

Lloret no n’és una excepció. El llançament de la imatge de marca es va fer al cementiri modernista, un bon lloc per cantar les absoltes.

En resum, la programació arreplegarà les activitats culturals que ja es fan tot l’any amb alguns actes afegits fins a l’apoteosi final, encara per definir.

De fet, serà una eina de propaganda en la campanya de les eleccions municipals.