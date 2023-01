Voldria cridar l’atenció sobre un estafador que actua al carrer, normalment per la zona pròxima a l’estació de tren de Girona, però probablement també per altres zones de Girona i potser també de Salt. Es tracta d’un manipulador bastant hàbil que, aparentment, té un modus operandi fix, i que fa servir una mascareta higiènica per dissimular la seva identitat. L’esmentat modus operandi es basa en l’empatia de la víctima, a la qual explica que necessita bolquers per a una criatura, però que no els pot pagar perquè li acaba d’arribar inesperadament un càrrec abusiu de la factura de la llum (aquest relat pot variar, però sempre serà alguna circumstància desfavorable). Si l’estafador aconsegueix que la víctima vagi a algun comerç a comprar-li els bolquers, després busca una segona víctima que els hi recompri en ple carrer, de nou amb qualsevol excusa. Utilitza tècniques clàssiques de manipulació psicològica, incloent-hi apel·lar a l’empatia de la víctima, l’adulació, i una xerrera repetitiva i monòtona. Si la víctima comença a desconfiar, l’estafador apuja el to del seu discurs posant l’èmfasi en la seva situació personal desafavorida. En realitat està mentint i jugant descaradament amb la humanitat de les seves víctimes. Es tracta, doncs, d’un manipulador de la pitjor mena. És important que entre tots frenem la manipulació.