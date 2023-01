Més enllà de la carta als reis

Han passat els reis d’Orient i ens han portat cartó i plàstic. Tones i tones de cartó i plàstic farcides de joguines, cafeteres, tauletes i fregidores d’aire. Qui més qui menys va destinar part del 6 de gener a fer un particular viacrucis carregat de caixes, papers de regal i embolcalls, omplint fins al capdamunt i més enllà el contenidor corresponent i els adjacents, perquè ja se sap, per què deixar-ho on toca (el paper al blau, els envasos al groc) si pots deixar-ho on vols?

Si bé les dades indiquen que cada cop reciclem més, no es pot amagar que generem més residus. Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, la quantitat de tones de deixalles recollides de forma selectiva van incrementar el 2021 arreu de la demarcació -excepte a l’Alt Empordà-, però també ho va fer la generació de residus en la meitat de les comarques. Només a la ciutat de Girona, cada veí va generar 451,41 quilos de residus, un 1,62% més que l’any anterior. Per fer que les xifres no continuïn a l’alça, l’administració i sectors com la indústria hi tenen un paper clau, però també la ciutadania, canviant les pautes de consum per evitar que es generin tantes escombraries. Seria bo tenir-ho en compte, no només quan fem la carta als reis, sinó també cada dia en la llista de la compra, que és el que pot marcar la diferència.