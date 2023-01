Com funcionen les escoles compartides per més d’un municipi des del punt de vista econòmic? El titular del servei assumeix totes les despeses independentment del percentatge d’alumnes que tingui, això els deixa en mans de que la resta de municipis vulguin participar en les despeses de manera solidària.

Però a més els pares i mares del municipi han de pagar el dinar als seus fills i portar-los a l’escola (sovint pobles del mateix municipi estan més allunyats de l’escola que pobles dels municipis veïns), mentre que als dels municipis veïns (a banda que a l’ajuntament no li costa ni un duro aquest servei) els hi paguen transport i dinar.

Per sort hi ha molts de municipis solidaris que han signat acords per contribuir de manera proporcional a les despeses d’aquest servei, però no tots són així.

Per resoldre d’una vegada aquest problema cal que el govern legisli sobre aquest tema, i obligui a uns acords de mínims, tot i que la millor «llei» és la solidaritat.