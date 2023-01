Les dades del passat any fan pensar. L’Alt Empordà és on hi ha la sinistralitat més alta. Girona un 25% més de morts a les carreteres.

Des de Trànsit limiten les velocitats. Els fabricants d’automòbils cada cop cotxes més grans i amb més potència, diuen que ho fan perquè són més ecològics. Contradiccions, com sempre molt de bla-bla. Els que vivim en pobles necessitem cotxe per anar a una visita hospitalària, a comprar, a veure familiars o a passeig. Ens parlen de projectes de grans infraestructures que possiblement són necessàries, passarà tan de temps que un cop executades seran obsoletes. Crec que els que manen a Trànsit no condueixen, deuen tenir xofer i les seves hores de treball és de dia i no s’adonen dels perills, el GPS no ho marca. Coses tan mínimes com les ratlles blanques que delimiten la carretera, mitjana de separació, rotondes amb reflectants i els passos de vianants haurien d’estar impecables. Un pot de pintura blanca i uns reflectors de plàstic al voltant de les rotondes ajudaria evitar ensurts i accidents. Ho dic per experiència. Uns reflectors i un pot de pintura no desnivellen pressupostos. És qüestió de voluntat.