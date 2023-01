El Galliner: el temps s’esgota

El centre de formació teatral El Galliner haurà de deixar la Casa de Cultura de Girona quan acabi aquest curs. Ho va publicar aquest diari el 12 d’octubre de l’any passat i, des d’aleshores, encara esperem resposta de la Diputació sobre què pretén fer en aquell espai i, sobretot, com ajudarà l’escola de teatre privada més gran del país, que és a l’edifici des de mitjans dels anys noranta, per trobar un altre emplaçament, que no és fàcil. L’última concessió es va acabar el 2021 i avui ja estem a la pròrroga, que s’esgota a final de curs, i amenaça en deixar més de 700 alumnes desemparats.

Per a l’administració, acostumada al qui dies passa anys empeny, mai hi ha pressa. Tot es farà. Però per a la direcció del centre i els seus alumnes i professors cada dia que passa augmenta el neguit. Aquesta setmana el vicepresident de la Diputació i responsable de Cultura, Albert Piñeira, que també és l’alcalde de Puigcerdà, ha anunciat que no optarà a la reelecció, amb la qual cosa, amb les municipals a tocar, començaria a ser urgent abordar la qüestió més enllà del tòpic «hi estem treballant». Està en joc el futur d’un dels motors del teatre gironí. Que tinguem sort i no s’espatlli com els que l’Ajuntament haurà de canviar al Municipal.