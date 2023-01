Segrestats, detinguts o assassinats

Aquesta és la realitat que en ple segle XXI viuen molts cristians perseguits a causa de la fe, una flagrant vulneració dels Drets Humans i de la llibertat religiosa.

Segons les dades de l’agència Fides, durant el 2022 han estat assassinats a tot el món, divuit missioners i missioneres, dotze d’ells mossens, un religiós, tres religioses, un seminarista i un laic. D’aquests divuit testimonis que han vessat la seva sang pel Crist, nou d’ells han estat assassinats a l’Àfrica, vuit a l’Amèrica Llatina i un a l’Àsia (Agència Cristiana de Notícies, 30 de desembre de 2022).

Si aquestes dades són ja prou esgarrifoses, davant la indiferència d’un món anomenat civilitzat, cal tenir en compte que del 2011 al 2021, el nombre total de missioners assassinats a tot el món puja a cinc-centes vint-i-sis víctimes. I en el mateix període de temps, de 2011 a 2021, són gairebé vuit mil els cristians assassinats per odi a la fe, la gran majoria d’ells, laics. L’últim cas conegut d’un mossèn assassinat ens toca molt de prop: el P. Jacques Yaro Zerbo, prevere de la diòcesi de Dédougou, a Burkina Faso, que havia estat alumne de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, va ser assassinat el 2 de gener passat per un grup d’homes armats.

Però a més dels missioners assassinats, també durant aquest 2022 han estat segrestats o detinguts gairebé cent missioners. Per altra part resulta gairebé impossible saber el nombre de mossens i bisbes detinguts a la Xina el 2022.

Els batejats, com ens recorda el papa Francesc a l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, som missioners, ja que «en virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de Déu es converteix en missioner» (EG 120). Per això en el missatge amb motiu de la Jornada Mundial de les Missions de 2022, el papa Francesc ens recordava que «als deixebles se’ls demana viure la seva vida en clau de missió». I és que Jesús (també avui), envia els seus deixebles al món «no només per realitzar la missió, sinó també i sobretot per viure la missió que se’ls confia». I no només «per donar testimoniatge, sinó sobretot per ser testimoni», com ho han estat aquests divuit missioners assassinats durant el 2022.

La sang vessada per aquests màrtirs, també al segle XXI, ens recorda l’exhortació apostòlica «Evangelii nuntiandi», quan el papa sant Pau VI deia que el nostre món necessita testimonis i no mestres, ja que el mestre es limita a ensenyar allò que ha après, allò que li han ensenyat, mentre que el testimoni no ensenya, sinó que transmet allò que és, allò que viu.