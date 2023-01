Des de fa dècades nombroses veus expertes adverteixen de la imminència d’una crisi a l’atenció primària a nivell de tot l’Estat. La pandèmia va ser la punta per a un model que presentava massa forats. Avui aquest model no dóna més de si mateix. Alguna comunitat aclapara l’atenció, però els conflictes s’estenen a gairebé totes les Comunitats, especialment a casa nostra. Que el 2023 sigui un any electoral no ajuda a generar el clima per a un debat serè que propiciï la presa de decisions des de l’evidència, i no des de l’oportunisme polític.