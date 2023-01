La urbanització Mas Pere de Calonge es troba en un estat lamentable. Les obres que es van adjudicar el juliol del 2021 van endarrerides i avancen de manera molt desestructurada i ineficient. Als inconvenients que comporta pels veïns circular en vies aixecades i amb els sentits circulatoris canviants, se li ha de sumar la deixadesa de l’Ajuntament en la recollida d’escombraries i neteja de les àrees on es dipositen les deixalles. A dia d’avui no hi ha cap carrer en el municipi més brut i fastigós que els que es troben a Mas Pere. De bon segur que davant la casa de l’alcalde les escombraries es recullen regularment i es netegen els contenidors.

Insto als regidors i alcaldia a que posin remei i solucionin aquest problema. Aquesta situació és vergonyosa i es podria resoldre senzillament augmentant la freqüència de recollida i realitzant neteges exhaustives.