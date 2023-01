La setmana passada, els mitjans de comunicació van anunciar que el gegant nordamericà de la distribució Amazon ha confirmat que el proper mes d’abril entrarà en funcionament el nou centre logístic que han construït al Logis Empordà, al Far, a l’àrea urbana de Figueres. Aquest nou centre, que ocupa 50.000 metres quadrats, suposarà 1.400 nous llocs de treball a l’Empordà. No és una xifra menor. De fet, és més de la meitat de les persones que estan a l’atur en una ciutat mitjana com Figueres.

El més interessant, però, no és només la notícia que ja de per si és molt bona, sinó, sobretot, dos elements a l’entorn d’aquesta notícia. No només són 1.400 llocs de treball sinó que ho són en un marc que fa que l’impacte d’aquesta nova inversió sigui molt major.

En primer lloc, perquè es realitza en un espai, el Logis Empordà, que juntament amb els polígons de l’entorn situats al terme municipal de Vilamalla conformaran un dels espais industrials i logístics més importants del país. De fet, ja ho és ara. Però amb l’ampliació del Logis Empordà es pot arribar a duplicar la situació actual.

A dia d’avui, al Logis Empordà hi ha a l’entorn de 3.000 llocs de treball. Una xifra gens menyspreable si tenim en compte per exemple que municipis com Roses es mouen en aquestes xifres en temporada baixa. O és la meitat dels llocs de treball que hi ha en municipis com Banyoles o són més dels llocs de treball que hi ha en un municipi com Sant Coloma de Farners.

Aquests 1.400 llocs de treball es sumaran doncs als 3.000 ja existents. Però el més interessant és que tots els terrenys de l’ampliació del Logis Empordà –on s’ubica la nova central d’Amazon– estan ja venuts. Estem parlant de 330.000 metres quadrats de sòl logístic en el que s’hi podran instal·lar grans empreses que demanden terrenys grans i bona connexió. De moment, el Grup Perelada ja ha anunciat que ha adquirit 32.000 metres quadrats que serviran per ampliar la seva divisió de vins i caves. Estem parlant doncs de que quan totes les empreses que ja han comprat els terrenys s’hi instal·lin, possiblement es generin uns 1.500 llocs de treball més dels que ja ha anunciat la companyia nordamericana.

Ben aviat, el polígon del Far-Vilamalla tindrà a l’entorn de 6.000 llocs de treball. El doble que en l’actualitat i reforçarà el seu paper logístic i industrial al nord de Catalunya. Estem parlant dels llocs de treball que té una ciutat mitjana d’entre 25.000 i 30.000 habitants. Aquesta musculació de llocs de treball a l’àrea urbana de Figueres sens dubte serà un impuls econòmic important que reforçarà el factor logístic i industrial com un sector clau en una comarca excessivament depenent del sector serveis però que també té unes expectatives de creixement en el sector turístic, comercial, agrari i cultural importants. La logística pot ser clau en aquest mixt tant necessari per a l’economia empordanesa.

L’altre fet que fa molt llaminer el polígon del Logis Empordà i que incrementa el seu potencial de creixement és la seva connexió ferroviària. En pocs anys, el Logis Empordà s’ha de convertir en un hub intermodal de 73 hectàrees, de les quals 24 corresponen a la terminal ferroviària. En un context com l’actual, en el que és important el transport per mercaderies via tren, aquest factor el posiciona com un dels polígons amb més potencial del país. El transport de mercaderies per via ferroviària és la gran aposta europea per reduir els gasos contaminants en perjudici del transport per carretera.

També és cert, però, que tot aquest creixement comportarà un augment important de la mobilitat de vehicles a l’entorn d’aquest espai logístic. Un moviment que difícilment podrà ser assumible amb les infrastructures actuals. A l’abril, ja es notarà aquest augment de trànsit i moviment i en els propers mesos s’anirà incrementant. D’aquí la necessitat de no perdre més temps en actuacions com el desdoblament de la circumval·lació de la Nacional 2 a Figueres (cinturó de ronda) o la sortida de l’autopista Figueres Centre. Sense aquestes actuacions es pot produir un cert col·lapse en l’eix de circumval·lació de Figueres, a la sortida Figueres sud de l’autopista i a la carretera de l’Escala. Esperem que la confirmació de l’obertura d’aquestes empreses acceleri la inversió.

En tot cas, el salt que suposa el total desenvolupament del Logis Empordà és una bona notícia per a Figueres, per a l’Empordà i per al conjunt de l’economia gironina. Espero que el sabem aprofitar.