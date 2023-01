Resulta que Espanya i Turquia són considerats els països que més contaminen el mar mediterrani. Resulta xocant que precisament l’Estat espanyol que viu tan turísticament d’aquest mar li tingui tan poca consideració. Els nostres ulls no poden anar mar endins si ens acostem a alguna de les nostres fantàstiques platges. Fa uns anys vaig poder fer una travessia de dia de Barcelona fins a Maó i vaig quedar impressionat de la quantitat de residus, especialment plàstics, que hi ha a la mar. Qui no ho hagi vist no s’ho pot arribar a imaginar. Resulta també sorprenent que tenim mecanismes a les nostres mans per posar-hi solució i no fem res, restem impassibles mentre el mar es va omplint de residus. No som conscients que cada gest suma. Si comencem a la nostra llar ja estem fent un pas que, a simple vista pot semblar petit, però que segur que té la seva importància en el resultat final que no és res més que evitar generar més residus. És veritat que és pràcticament impossible no generar cap mena de brossa, però hauríem de tenir molt clar i present que sí que la podem reduir. Prou de plàstics inútils i d’utilitzar embolcalls que es poden substituir per altres formats. No és que les futures generacions ho acabaran pagant. És que ja ho paguem ara. És el reciclatge, estúpid!