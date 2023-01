Aquest diumenge, dia 22 de gener, a Palau-sacosta celebrem la tradicional Festa de Sant Antoni. El territori de l’antic municipi de Palau-sacosta ha sofert una gran transformació. La majoria de camps de conreu han estat substituïts per urbanitzacions residencials i edificis de serveis. Ja no queden masos actius de la cinquantena que hi havia els anys 60 dedicats a l’activitat agrícola i ramadera. Les quadres, on s’aixoplugaven els cavalls per a arrossegar les eines per treballar la terra i les vaques que proporcionaven llet a la població, resten ara buides del tot.

La vida pagesa depenia de la presència i la salut d’aquests animals. Per això sant Antoni, a qui la tradició atribueix la seva protecció, era considerat el copatró del poble i tenia la seva pròpia festa. A l’ofici religiós s’hi afegia una benedicció per als animals. Els pagesos n’hi acostaven alguns i deixaven les portes de les quadres ben obertes perquè la benedicció arribés a tots els racons. Durant la ballada de sardanes posterior es subhastaven els peus de porc que la pagesia havia ofert al sant a l’església. La majoria de veïns i veïnes s’hi aplegava per celebrar i compartir aquesta tradició festiva. Els temps han canviat i avui a les llars el que hi trobem són animals de companyia i mascotes diverses. Per això els palauencs amb l’objectiu de mantenir les tradicions com a elements culturals a preservar, les adaptem a la realitat actual i animem tothom a participar amb les seves mascotes en la tradicional benedicció dels animals i a la subhasta de peus de porc durant la balla