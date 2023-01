Un Modern a dues velocitats

Dues notícies en pocs dies de diferència exemplifiquen com el projecte de l’antic cine Modern de Girona avança a dues velocitats. Un dia llegeixes que el Truffaut, que acaba d’estrenar una segona sala, va com un llampec (més de 20.000 espectadors el 2022, precisament un any marcat pels tancaments de cinemes i la deserció del públic), i no gaire més tard, l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell denuncia la deixadesa de l’Ajuntament amb unes demolidores fotos dels cables elèctrics pengim-penjam a la façana principal. I ja fa gairebé un any que van acabar les obres. «Seguim observant la deixadesa de l’Ajuntament en qüestions elèctriques. Hi posareu remei?», pregunta l’entitat a Marta Madrenas i Quim Ayats.

Que el Truffaut funcioni i sigui un èxit no és mèrit de l’Ajuntament, això cal atribuir-ho als seus gestors, un incombustible Col·lectiu de Crítics que ha sabut arribar al públic amb una programació equilibrada i de rabiosa actualitat. El que depèn de la plaça del Vi, en canvi, va a pas de cargol. Ens estalviarem de recordar quants anys fa que l’Ajuntament va comprar l’edifici i que l’antiga sala A, castigada a la intempèrie, ningú sap quan es reformarà (ni per a fer-hi què). I mentrestant, els cables elèctrics seguiran penjant.