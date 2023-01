A la polèmica campanya llançada pel Ministeri de Drets Socials: «A tu què t’importa?» és el desafiant missatge que llancen diversos pares, presentats en actituds violentes cap als fills. Penso que el problema no és el missatge. Com no compartir la idea de que els fills no són propietat privada dels adults i que a tota la societat li ha de preocupar la violència domèstica? El problema és que el Govern no perd ocasió per desautoritzar pares i mares i llançar missatges de sospita cap a la família. És una mostra més de l’afany per llançar sospites. La reforma legal perquè les menors avortin sense coneixement patern n’és un exemple extrem, però en absolut anecdòtic.