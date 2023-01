Diuen que beure de l’aigua del Santuari de la Mare de Déu de Lourdes provoca un gran i beneficiós efecte placebo en les persones que són creients. Es diu que potencia i, en major manera, modifica l’activitat cerebral, on es perceben unes sensacions molt agradables. Des de l’any 1858 fins a dia d’avui, s’han comprovat/verificat 69 curacions. Cal dir que, fins ara, s’ha escrit molt sobre tot aquest tema, però, si m’ho permeteu, us parlaré del meu avi (a.c.s.), que fou el metge de Cornellà del Terri fins ben entrats els anys cinquanta. Eren temps d’escassetat de medicaments, del pa negre, de la Mare de Déu de Fàtima, del primer divendres de mes, de moltes pregàries... Amb tot aquest panorama, pel que fa a la salut, la gent del poble i de les rodalies tenien una fe cega envers el meu avi. Quan tots els recursos facultatius que tenia, en aquells moments tan difícils, no arribaven a la curació, el senyor Papet agafava aigua del pou de cal Metge i la donava a la gent que així ho necessitava. Aleshores, es deia que el seu estat emocional augmentava força considerablement i, a més, en positiu, tot ajudant els pacients, com si fos aigua miraculosa. De ben segur que, de miracles, a Cornellà, no n’hi va haver cap, però estic ben segur que això va poder ajudar més d’una família que es pogués trobar, en aquells moments d’incertesa, en una situació mèdica prou compromesa. Per cert, aquest pou ara forma part del patrimoni de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.