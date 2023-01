En referència a la notícia sobre els carregadors a la ciutat de Girona, quin 20%?. Caldria actualitzar les dades per veure que actualment no n’hi cap de públic, per obra i gràcia del Consistori. Els han tret tots progressivament i sense previ avís. Aquesta és la idea que té l’Ajuntament i l’àrea de mobilitat, amb la regidora Sureda al capdavant. La seva política es resumeix en una paraula: absurda!! L’argument que fan servir que no són una benzinera pública és d’I3, si més no en política. Com es pot tractar així la qüestió pública en aquests referents i l’interès de la ciutadania pel respecte al medi ambient?

Fa dos anys que vam fer l’esforç de comprar un elèctric (barats no són) i un dels motius va ser la consciència de treballar més pel medi ambient. També vam fer l’esforç de posar plaques fotovoltaiques pel mateix tema. I guaita, aquí sí que tenim subvenció (d’Europa, és clar) i rebaixes en impostos. Què curiós! No entraré en les fal·làcies dels arguments dels qui consideren que això de l’elèctric és una enganyifa pel tema del plàstic i les bateries i el seu reaprofitament. Aquest és un altre debat, més tècnic. Però em vaig sorprendre que, en aquell moment, a Girona ja només quedaven dos carregadors.

Em moc per tot el territori i constato, amb goig, que molts ajuntaments se sumen a l’esforç de posar carregadors al servei del ciutadà. Fins i tot em va sorprendre com un poble com Castellgalí, amb una població d’uns 2.000 habitants, en tenen 6. Això sí, de 22kw que, en realitat, carreguen a 11kw. (No em vull estendre aquí amb el tema de les càrregues, la velocitat, el temps que hom perd ... ). En canvi a Girona, que són més xulos que ningú, els treuen tots amb arguments primaris. Què aconsegueixen? Que el ciutadà no canviï els seus hàbits perquè, sincerament, no és fàcil ni còmode. Argumenten també que hi ha empreses privades que ja fan el servei. Sí, però poques encara. I goso dir que algunes que en volen posar, tenen serioses dificultats amb els permisos. No es tracta de gratuïtat, regidora, es tracta de servei i de facilitar la vida al ciutadà i al que passa per la ciutat. Ni escric els comentaris d’amics meus estrangers, i d’altres que he anat coneixent mentre carregava el cotxe, sobre aquest fet. No li agradarien a la regidora. Però la impressió que s’emporten de la nostra ciutat no és gaire favorable. Hi ha moltes solucions per poder promoure aquesta transició ecològica. Moltes, i escullen la més fàcil i la que no té futur. O és que oblida la normativa de baixes emissions que ens tocarà de ple a la ciutat, que farà que només puguin circular un tipus de vehicles amb l’etiqueta corresponent. Qui diu vehicles, hi afegeixo bicicletes i motos elèctriques. I això ho veurem en uns mesos. I ens hi obligaran sota la pena de sancions. I llavors l’Ajuntament i la regidora s’ompliran la boca de la tasca que fan pel medi ambient, ole i ole!! Ai, oblidava que pel maig hi ha eleccions i espero que els ciutadans escullin amb seny i sentit de futur, per continuar construint una ciutat moderna, activa i preparada.