A Figueres, foc d’encenalls

Si en un futur arriba a bon port, que l’arquitecte Enric Ruiz-Geli hagi escollit Figueres per a instal·lar-hi l’arxiu d’una trajectòria que pot presumir de treballs com l’aquari de Nova York o elBulliFoundation, serà una notícia excel·lent. Per ell, per la ciutat i també per resoldre l’anomalia que un dels grans noms de l’arquitectura catalana no tingui un edifici destacat a la seva ciutat, perquè s’ha anunciat que el projecte inclourà la construcció d’un espai per acollir maquetes, prototips i impressions en 3D de les seves obres.

Ruiz-Geli el descriu com «un arxiu col·lectiu», que «no serà ni un museu ni un centre ni un museu», però si un espai visitable en què el continent i el contingut estiguin «alineats». L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ho defineix un «regal» que l’arquitecte fa a la ciutat. Si en un futur arriba a bon port, ho serà, és clar. Per què que l’ajuntament prometi més detalls al març, però que s’afanyi a anunciar ja «l’encàrrec» d’elaborar el projecte, que cedirà uns terrenys municipals per fer-lo i que l’«impulsarà» sense concretar ni el lloc ni quant costarà ni com es finançarà no deixa de ser foc d’encenalls. I si aquests focs s’encenen amb presses i a menys de cinc mesos per a les eleccions municipals, no seria el primer que acaba en res. Veurem.