Ets, sens dubte, el músic de la cobla Marinada que jo vaig conèixer a Ripoll i sobretot a Ribes de Freser. Conscienciat profundament que la nostra música més pròpia estava maltractada, ignorada i intencionadament deixada a l’ombra en el seu país o a la seva terra.

Tens una gran obra feta a partir d’aquesta música. Ets músic i compositor i, com a tal, saps de la seva sonoritat, de les seves virtuts intrínseques. Jo només sé que m’agrada, em porta pau, calma i grandesa. Et pot fer aixecar de la cadira donant-te l’emoció que pot arribar a transmetre l’art.

En poc temps (anys) he fet una bona col·lecció de CDs i encara en vaig comprant, i la seva música ocupa moltes hores de la meva vida. En tinc de teus, Xavier. A la vista, dos. Un precisament reivindica en Vicenç Bou de Torroella de Montgrí. Un gran músic i un gran CD d’un «bou revisited». Us hi vau entregar! L’altre és «Mirant al meu voltant». Una recopilació de música de tible i sardanes en què, a més de vuit sardanes teves, n’hi ha d’en Josep Serra, Conrad Saló, Rafael Ferrer, Josep Vicens (avi «Xaxu»), Martirià Font, Àlex Ventura, Josep Maria Tarrides... Compositors aquests que consideres especials en la teva trajectòria com a intèrpret de tible.

Fins sempre, Xavier.