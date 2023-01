Misogínia a les xarxes

Dues qüestions que d’entrada no estan relacionades, però sí que tenen un referons comú: el linxament mediàtic que ha patit la noia que va denunciar la violació de Dani Alves i l’acte contra el ciberassetjament a dones periodistes celebrat fa pocs dies al Parlament. Malauradament, la misogínia encara està molt estesa a la nostra societat, i alguns energúmens troben en l’anonimat de les xarxes socials la seva via per expressar-la. «Aquesta ja sabia al que anava», «és una morta de gana que es vol convertir en influencer» o «és que ara qualsevol dona et pot arruïnar la vida quan vulgui» són només algunes de les perles que s’han pogut llegir aquests dies en relació al cas de Dani Alves.

Expressions no tant distants de les que va rebre la periodista Sara González quan va denunciar l’assetjament de Francesc Dalmases a El Periódico: des de «pallassa» fins a «endollada de la secta», «mosqueta morta», «a qui li has xupat per escriure això» o «tots sabem que tens aquesta feina per qui te’n vas al llit». Per sort, cada cop són menys dones les que callen davant les situacions d’abús de poder. Encara que això els comporti insults i linxaments públics, posant en risc la seva salut mental. Lamentablement, en ple 2023, encara hi ha moltes mentalitats ancorades al segle XIX.