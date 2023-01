Zona Franca, el PSC i l’esvàstica

Afinals del 2018, l’humorista Konstantin Kisin es va negar a actuar en un esdeveniment d’Unicef en una universitat de Londres després que se li va demanar que signés un «acord de bon comportament» abans de la seva actuació. El document contemplava una sèrie de temàtiques que no podia abordar: religió, homofòbia, bifòbia, transfòbia, xenofòbia, islamofòbia, racisme, sexisme, classisme, edatisme, i uns quants ismes i fòbies més. Sóc dels que penso que l’humor és i ha de ser irreverent, transgressor, ha d’ofendre, humiliar, i incomodar. Per això, sempre defensaré aquells que intenten fer humor sota aquest codi, encara que el que diguin em sembli una bestiesa o no m’agradi.

Relacionar el PSC amb una esvàstica i banalitzar el nazisme, com va fer Manel Vidal al programa Zona Franca de TV3, és un intent fallit de fer humor. Per mi és una broma fàcil que només fa gràcia al seu públic fidel, però per altres un comentari inadmissible. L’humorista té tot el dret a dir el que vulgui, però qui li ofereix la plataforma per expressar-la també té la potestat de tancar l’aixeta si entén que no segueix la línia editorial marcada. Ja ho deia fa uns dies Joel Díaz, presentador del programa, en una entrevista: «Perdre la feina, per mi, és un límit de l’humor».