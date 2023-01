Els new jerseys de l’avinguda Sant Narcís que es van posar fa tres anys a causa de la pandèmia es trauran el pròxim any i s’ampliarà la vorera. Aquestes peces de ciment abominables, atemptat contra el bon gust, que encara avui ens recorden el malson de la covid, sembla que per fi començaran a desaparèixer, no només a Sant Narcís, sinó també en altres indrets de la ciutat on provoquen mal d’ulls. Es donarà pas a allò que ja fa temps que l’Ajuntament de Girona hauria d’haver fet: retirar-los i mantenir l’espai que s’havia guanyat per als ciutadans ampliant voreres. Fent la ciutat més amable i millor, vaja.

Aquests elements s’ubiquen al carrer Migdia, al costat de l’escola, a la plaça Poeta Marquina, al carrer Juli Garreta o al carrer Andreu Tuyet Santamaria del barri de Montilivi i al seu dia van ser un element que havia de permetre als vianants garantir la separació en temps de pandèmia. També n’hi ha a Fontajau per tallar la via de davant del pavelló els dies de partit ACB, però aquesta és una altra història. Per una vegada Girona diu no als pedaços, a posar tiretes, com sovint es fa amb els carrils bici i d’altres temes de mobilitat. Ara només faltarà veure quant de temps necessitaran o si tot plegat només serà una declaració d’intencions (més).