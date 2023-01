En l’escrit publicat en el seu Diari el dia 7 de juliol de 2022, el senyor Lluís Martí, regior d’Urbanisme, diu que canviaran 2.773 lluminàries per incorporar la tecnologia LED i es faran 59 actuacions en diversos barris.

En un altre escrit del dia 5 de novembre de 2022, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, diu que presentarà mesures per una llum més barata i eficaç i reduir costos.

Referent a aquest tema, i com a veí del sector Plaça d’Europa, em permeto suggerir unes millores en benefici de la ciutat.

Des del meu pis comprovo que és convenient el canvi a LED dels punts de llum de sota les vies del tren del Passeig d’Olot i carrer Cassià Costal.

Al tram del Passeig d’Olot, sota vies fins a la carretera Barcelona, caldria també substituir-hi els llums grocs.

Al carrer M. Bonmatí, situats davant de les vies, hi ha quatre pals metàl·lics que suporten vuit focus grocs que caldria canviar i substituir els suports per uns de més baixos que no molestarien als veïns.

També veig a la muntanya de Montjuïc un munt de llums grocs per als quals seria efectiu fer el canvi.

Dit això, demano al senyor regidor Lluís Martí prengui nota de fer el canvi per llums LED per estalviar energia i reduir el CO2.

Algú ho havia de dir.