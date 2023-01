Cursa cap a la Inclusió

El proper diumenge 19 de febrer, a les 11h, se celebrarà l’esperada segona edició de la cursa inclusiva de Santa Coloma de Farners. L’Ajuntament de la capital de la Selva i la Fundació Mifas ens proposen una cursa original, divertida i oberta a tothom. Un circuit divertit i carregat d’obstacles molt originals especialment dissenyat per acollir tota la diversitat i garantir la participació de totes les persones, tinguin una discapacitat diagnosticada o no. Un espai pensat per a què tothom se’l faci seu, el gaudeixi i entre totes superem el repte de la inclusió.

Serà una experiència carregada de significat que l’any passat ja va demostrar la seva capacitat transformadora amb l’èxit de participació i l’interès que va generar en diverses entitats. Així, enguany la Once seguirà com a col·laboradora, l’Institut de Santa Coloma de Farners s’hi sumarà i el consell comarcal de la Selva hi donarà el seu suport.

La proposta es basa en una cursa en forma de gimcana que convida a superar alguns obstacles com els que una persona amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial es troba en la seva vida diària. Unes proves que, amb l’acompanyament de professionals de l’àmbit, seran encarades per uns participants diversos però tots compartint, de manera simbòlica, certs handicaps. Així, les persones que ja conviuen amb aquests handicaps jugaran amb avantatge en un entorn que, ara, els és favorable. Una manera divertida d’entendre que qui genera la discapacitat és l’entorn, que totes podem viure una situació de drets vulnerats i que la vida comunitària i la relació amb l’altre són font d’inclusió social. Una inclusió que, per ser, ha de trencar les normes des de fora dels estàndards (capacitistes, capitalistes, heteropatriarcals). Per tant, necessita espais de lleure i participació liderats per persones no estàndards que inspirin altres formes de ser i estar en el món. És a dir, un espai viscut amb llibertat i diversió, des de la diferència i la convivència que esdevingui el lloc de les persones que l’ocupen per generar una possibilitat real de transformació social.

La cursa avança cap a aquest repte final, la inclusió social. Un repte que planteja molts obstacles que des de l’àmbit social i amb diferents paradigmes de referència s’aborden amb conceptes que sovint es coneixen poc o es buiden de significat. Precisament l’experiència de la cursa ha de mostrar des de la vivència allò sovint tant inefable que significa accessibilitat, vida independent i comunitària, autodeterminació, empoderament, acompanyament, horitzontalitat o el concepte de barrera vers element facilitador.

Us convidem, doncs, a avançar vers aquest repte amb infinites opcions, cadascú des de la seva, compartint una activitat divertida i oberta a tothom. S’hi pot participar en grup, en parella o fins i tot venir-hi sol i afegir-se a alguna colla. Només cal entrar al web www.mifas.cat i apuntar-s’hi de manera gratuïta. Hi haurà música en directe, refrigeri, lavabos adaptats, aparcament per persones amb mobilitat reduïda i un espai fresc i tranquil per descansar. Tot en entorn que persegueix el principi d’accés universal i amb alguna sorpresa per qui vulgui aprofitar el carnestoltes i acabar ben disfressat!