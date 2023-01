Dissabte passat el Sr. Fañanàs va escriure a la contraportada un article molt interessant. Parlava dels problemes de la Girona d’avui, no d’aquella Girona maca, que era admirada per vilatans i forasters, i fa referència a les persones amb mobilitat reduïda. Estic molt d’acord amb vostè, com a persona usuària de cadira de rodes ens trobem amb moltíssimes dificultats. Esperem que la millora de l’accessibilitat i la reducció de riscos sigui una prioritat pels partits a les pròximes eleccions.