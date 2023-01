Esport i cultura van ajuntar-se fa uns dies a Lladó, el poble de l’Alt Empordà a tocar de la Garrotxa.

Primer vam participar en la sortida de marxa nòrdica organitzada pel grup de Girona. Després vam assistir a la presentació de la ruta literària de Lladó organitzada per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent.

I per acabar vam assistir a la inauguració de l’exposició «Itineraris literaris», on vam poder descobrir com recórrer el nostre país gràcies a la veu de qui a través de la literatura ens mostra el paisatge concret d’un lloc del nostre país.