Em sembla una falta greu que vostè critiqui als empresaris com va fer per exemple amb el sr. Roig dient que és un capitalista despietat. Vostès cobren 250.000 milions de € d’impostos anuals, entre ells l’IVA en la majoria dels productes que comprem, sobretot carn i peix (que en el 2001 gravaven un 2% i ara estan al 10%) així com també fan pagar a la ciutadania el doble del preu del gasoil, gas, llum... perquè els han inflat d’impostos. Mentre els empresaris estem treballant dia a dia per donar els millors preus possible a la ciutadania, vostès els fan pujar amb els impostos.

Si l’accés a l’alimentació la controlessin vostès com fan amb sanitat, probablement estaríem desnodrits i passant gana. Prego que baixin un 10% l’impost que grava el treball de les nòmines de tots i totes, per compensar la puja del cost de vida causat en gran part pels impostos indirectes que vostès ens graven en tot el què consumim.