Com a llevadora que soc, al llarg de la meva carrera professional, sobretot en l’àmbit primari, he atès moltes dones embarassades amb dificultats per tirar endavant el seu embaràs.

Jo sempre he intentat ajudar-les i sobretot «informar-les» de l’error i horror d’un avortament. Podria explicar moltes anècdotes, però recordo especialment, una dona que al fer-li el test d’embaràs i donar positiu, la vaig felicitar i ella em va dir, res de felicitar, penso avortar. Amb molta paciència i estima li vaig explicar la realitat i veritat de l’avortament, la vaig convèncer. Va tenir una nena i va venir a la visita del puerperi i em va dir textualment: aquesta nena és aquí gràcies a vostè i li posaré el seu nom, Maria. Estava molt contenta i feliç i jo també.

Un altre cas, una dona embarassada amb problemes econòmics, ja que el marit estava a l’atur. Vaig dir-li que potser per a ella no era el millor moment però per la vida que portava dins seu era la seva única oportunitat per viure; també li vaig explicar ajudes a través de Provida Girona. Al cap de uns mesos va tornar amb la panxona prominent i em va explicar com estant a la sala d’espera d’un centre per avortar, va recordar tot el que jo li havia explicat i va marxar corrent. Estava molt contenta i el marit ja treballava i va donar-me les gràcies. Val la pena apostar per la vida.