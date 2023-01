Fa gairebé un mes que milers de pelegrins de tot el món van arribar a Roma per acomiadar Benet XVI, el Papa que va promoure incansablement el diàleg entre fe i raó, conscient que totes dues es necessiten recíprocament, i que totes dues són necessàries per conèixer la realitat i per viure-hi amb veritat i amb justícia. Recordo haver llegit que en una de les audiències generals, Benet XVI va afirmar en aquest sentit que la raó i la fe promouen una civilització que reconeix «la dignitat de la persona, la inviolabilitat dels seus drets i la convicció dels seus deures».