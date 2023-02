Escanyar el cotxe

La futura creació d’un carril bus de més de 3 quilòmetres entre Salt i Girona és una aposta en favor de la mobilitat sostenible que impulsen la Generalitat i els ajuntaments de Salt i de Girona. Significarà, en part del tram, que per un carril de circulació no hi puguin passar turismes ni motocicletes. Serà un altre carril de trànsit perdut per als cotxes, com a l’avinguda Lluís Pericot o al carrer de la Creu de Girona, en aquests casos per la implantació de carrils bici. Els cotxes estan cada cop més escanyats. Per a alguns és una mala notícia. Solen ser els que aparquen sobre la vorera, en passos de vianants o en doble fila per anar a comprar el pa, un pollastre a l’ast o a recollir els nens a la Casa de Cultura. Si pot ser, amb el motor engegat que fa fred. És fabulós que bramin per cada impediment municipal que s’apliqui. L’exalcaldessa Anna Pagans i l’exregidora de mobilitat Isabel Salamaña sempre deien que a la ciutat «els cotxes han d’estar endreçats». L’actual govern ha anat aplicant mesures per eliminar espais per on poden circular els cotxes. Ara falten més accions perquè els que venen de fora trobin com moure’s. Facilitant amb transport públic amb horaris més amples i més freqüències o aparcant, amb més estacionaments, i movent-se en autobusos també amb més horaris i freqüències. És la gran assignatura pendent i sembla que ningú hi posa remei.