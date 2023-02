Steven Spielberg és l’home que ens ha fet concebre la vida en clau cinematogràfica. És així per a la generació que va descobrir-lo als cinemes entre els anys 70 i 80, però també ho és per a les espectadores i espectadors que l’han anat seguint al llarg dels anys durant el seu salt a la maduresa. Des de fa més de quatre dècades, aquest cineasta ha anat forjant icones que ens emmirallen i esdevenen la manera d’explicar un temps, però també a nosaltres mateixos. La seva nova obra es titula Los Fabelman i arriba el proper dia 10 als cinemes. És, literalment, la història de la seva vida, el moment exacte que la ficció es torna part indissoluble de la seva existència i es converteix en una manera de projectar les seves transformacions. És conegut que Spielberg va començar rodant pel·lícules casolanes amb una càmera de Súper 8 (de fet, el film homònim, dirigit per J.J. Abrams, neix d’aquesta veritat), però el que mai s’havia tractat amb profunditat és fins a quin punt aquestes filmacions tenien a veure amb cruïlles vitals que han acabat definint la persona i el creador. Per això Los Fabelman és un viatge als racons de la intimitat i com aquesta es relaciona amb el cinema, essència inapel·lable de les nostres emocions. És un relat sobre la família, sobre la memòria i sobre la maduresa, sobre aquells elements de la nostra quotidianitat que acaben determinant la persona en què ens convertim. També és una declaració d’amor a la narrativa, a l’enquadrament, a l’art d’explicar històries, a la ficció com a refugi. Una autèntica joia que defuig els artificis a l’ús i resulta ser una pel·lícula petita en el millor dels sentits, perquè ens mira de cara i ens interpel·la com pocs títols ho han fet en els darrers anys. No rebentarà taquilles, però és una experiència profundament transformadora que et permet entendre com es crea un cinèfil. En el fons, Los Fabelman és el millor reflex del paper que Spielberg juga a moltes vides, perquè ha estat el constructor de somnis que sobreviuen a les pèrdues d’innocència i s’instal·len al nostre imaginari de forma irreversible. Feu l’exercici: segur que a la llista de pel·lícules que s’han tornat significatives d’una etapa de la teva vida i d’una manera de mirar, n’hi ha alguna d’aquest extraordinari director. Per aquest motiu Los Fabelman és, a més d’una biografia, un homenatge al públic que l’ha acompanyat en el seu trànsit per diferents estils, sensibilitats i gèneres. Sap que sense la nostra mirada la seva estaria permanentment incompleta.