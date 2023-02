Fa temps enrere ja m’hi vaig referir, però el que vaig viure dissabte passat amb motiu de l’enfrontament entre el Girona i el Barça em va acabar de donar la raó i pensar que la majoria de jugadors de futbol són uns maleducats. L’expedició blaugrana va arribar a un hotel de la ciutat hores abans del partit. A les portes hi havia molta gent esperant als jugadors. La majoria nens i nenes. Va arribar l’autobús i els jugadors van baixar i amb absoluta i total indiferència van entrar a l’hotel. Ni una salutació, ni un somriure, ni aixecar la mà per saludar...i tots amb el mateix patró: caputxa tapant-se el cap, auriculars a les orelles i motxilleta a l’espatlla. Dins de l’hotel, al costat dret de la recepció, hi havia també clients darrera una cinta esperant. També hi havia menors. Res. Tampoc. Els jugadors giraven la cara cap a l’esquerra. Tothom amb un pam de nas. En arribar a l’estadi tres quarts del mateix. Baixada de l’autobús sense girar-se a saludar a les desenes d’aficionats que, simplement, corejaven els noms dels jugadors esperant una salutació. Només Jordi Alba va fer un tímid gest. L’únic. No m’entra al cap aquesta falta de respecte i indiferència. No sé què es creuen que són. Eren simplement mainada il·lusionada esperant una salutació. En sabran molt de jugar a futbol, però suspenen en educació.