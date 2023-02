Catalunya oficial, Catalunya real

Aquests dies estem assistint a vagues en dos dels tres pilars de l’Estat de benestar, l’educació i la sanitat. Es fa una vaga de mestres quan s’han augmentat en 3.000 mestres nous que en comptes d’anar a rebaixar el nombre d’alumnes a les aules han anat a parar a reduir hores lectives als mestres. Una molt estranya decisió. A Finlàndia 17 alumnes per aula. També hi ha hagut un monumental emprenyament per haver de refer horaris a mig curs. L’altra gran vaga és la de metges i personal en general de l’assistència primària i dels hospitals. Ha estat anunciada des de fa molts mesos. No han negociat fins ara? És veritat que s’han intentat en els dos casos pal·liar els efectes de les retallades del govern del millors –destructors de benestar del govern d’Artur Mas i d’Andreu Mas-Colell– però el cansament a hospitals i CAP és incommensurable i les llistes d’espera colossals.

Crec que reduir el nombre d’alumnes a les aules i augmentar sous i el nombre de personal de la sanitat pública és, no ens enganyem, un problema de pressupost. Un gran problema real. Doncs resulta que el que hem estat discutint per arribar a un acord sobre el pressupost de la Generalitat són altres coses. Estic astorat.

Tant l’oposició de la Lliga Regionalista, que va fer els pressupostos, com el PSC han posat sobre la taula, i em sembla incomprensible, l’ampliació de l’aeroport, el Quart Cinturó i el Hard Rock, una mena de mega casino. Tres coses que no tenen a veure no amb les pressupostos sinó amb els problemes reals de la gent.

I PSC i Junts volen un Quart Cinturó quan està sense acabar el tram Terrassa/Baix Llobregat i porten 20 anys fent-ho! En realitat estem discutint en aquest tema una cosa que pot acabar començar a fer-se d’aquí a quatre anys i acabar-se en vuit. Sobre el tema dels casinos Hard Rock està demostrat a Mallorca que amb tant de turisme, baixa la renda per càpita. I l’ampliació de l’aeroport es planteja just quan la UE diu que Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat estan molt per sobre de la contaminació acceptable que provoca milers de morts cada any. Alguna cosa no va. El lògic al meu parer seria que tinguessin grans discussions sobre com augmentar les partides per educació i sanitat. Per cert, importem metges de països de tercer món. És immoral que metges formats en països amb molt pocs recursos vinguin a casa nostra, és una forma d’explotació neocolonial. Mentrestant aquí posem notes de tall molt altes i número de places de MIR fets per psicòpates. Per què? Per la pressió del lobby de metges per mantenir l’estatus econòmic. La situació és lamentable i això sí provoca desafecció cívica, quan no desesperació. ERC ha aprovat els pressupostos de PSOE-UP i del govern de Barcelona Comuns/PSC. Ara per fi tindrem pressupostos discutint uns temes incomprensibles pels catalans.