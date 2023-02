Junts votarà en contra dels pressupostos de la Generalitat perquè, en paraules de Jordi Turull, «són millorables pel que fa a la fiscalitat i mantenen l’espoli fiscal a Catalunya». També pel «gran esforç» d’ERC a pactar amb el PSC i el «mínim» per pactar amb ells. «Es va veure des del principi: deien que el soci prioritari havia de ser Junts, però el primer que va fer va ser pactar amb els comuns...», es lamentava ahir Turull. És a dir que el partit que, en visió gironina, és l’espai polític de Carles Puigdemont, Miquel Noguer, Gemma Geis, Marta Madrenas, Jordi Masquef o Pep Berga, votarà en contra d’uns pressupostos que defensen l’ampliació de l’aeroport, el Hard Rock o el quart cinturó. Però si són les polítiques convergents de tota la vida. O és que algú es creu que si Junts pogués fer uns pressupostos en solitari, com en els seus enyorats anys de la CiU de Pujol i Duran Lleida, no hauria inclòs directament gran part dels projectes que Salvador Illa i el PSC han pactat amb els republicans? Siguem sincers. A Junts no molesta que ERC hagi pactat els pressupostos amb el PSC, a Junts els destarota no haver estat ells els que remenaven les cireres. A Junts voldrien ser Pere Aragonès.

Els pressupostos de la Generalitat, i de qualsevol govern, poden ser més bons, més socials, més lliberals, més realistes o més impossibles de complir. De mirada i anàlisis com ideologies i maneres de pensar. Però si una cosa són els pressupostos, són necessaris. És veritat que un govern pot funcionar amb els pressupostos prorrogats. La màquina continua avançant, encara que sigui per pura inèrcia, els treballadors públics continuen cobrant i molts ciutadans segurament ni s’adonen que el país no té pressupostos. No se n’adonen, però els afecta. Perquè un país no pot funcionar per inèrcia. Necessita instruments per fer polítiques que millorin la vida de la gent. I aquests instruments són els pressupostos i la capacitat per invertir diners en unes necessitats o en d’altres. Per a uns aquestes necessitats seran les polítiques socials, per a altres mesures ambientals, per a uns tercers donar més ajudes a les empreses i per a alguns ampliar els aeroports.