Festivals i cultura de sales

Aquesta setmana s’ha presentat la programació del festival Strenes de Girona. Amb comptades excepcions, em resulta poc atractiva i amb alguns noms que ens farem un fart de veure en altres escenaris aquest estiu. Però això va a gustos i benvinguda sigui la música en directe. Sé que els temps han canviat i que els festivals han vingut per quedar-se. El problema és que mentre aquest format no para de créixer, segueixen desapareixent els espais on escoltar música en viu, ja sigui en petites i mitjanes sales, o en bars o locals d’oci que intenten mantenir una programació musical estable.

L’anomenada «cultura de sales» ha estat menyspreada sistemàticament malgrat que sol ser una de les úniques portes d’entrada per a grups novells i emergents. Fa 25 anys, en moltes poblacions gironines mitjanes hi havia una àmplia oferta de concerts en locals que, per motius diversos, han llançat la tovallola. Algunes de les sales que queden han renunciat a programar (a produir cultura) i es dediquen a llogar l’espai a les bandes o a promotors, que són els que assumeixen el risc. I els pocs que queden intentant fer-ho bé sovint es troben en una terra de ningú, regulats com a negocis d’hostaleria i no com un espai de promoció de la cultura.