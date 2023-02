El títol d’aquest article és el cartell que hi ha a la porta de l’únic ascensor del CAP de Caldes de Malavella des de fa tres setmanes. I avui vull reflexionar sobre el cartell i les seves derivades, més enllà que la cosa afecti al centre de salut públic del meu poble en el que el personal, molt amable i professional, baixa a la planta sempre que sigui possible a atendre a les persones amb dificultats per pujar l’escala. Aviso que al darrer paràgraf faré una pregunta inquietant. Què està passant? Doncs que quan es va cridar al servei tècnic el diagnòstic va ser de desnonament. Es veu que l’avaria és molt grossa i que la peça espatllada ja no es fabrica i que és obsoleta i tal i tal i que trigaran molts dies fins a aconseguir reparar-la. Això, en un edifici inaugurat l’any 2009.

Estem massa acostumats a que ens facin combregar amb rodes de molí, perquè sembla del tot inacceptable que una empresa cobri pel manteniment sense garantir les peces de recanvi i és el primer que se li hauria d’exigir. Aprofito per a avisar a tots els que tingueu un ascensor marca Schindler anterior al 2009 que, de ser certa aquesta informació, el dia menys pensat us hi podeu trobar.

«No funciona» es podria posar a la porta de l’empresa de manteniment. Però aquest no és l’únic rètol que m’agradaria repartir avui. S’hauria de posar també a l’entrada del despatx dels responsables de la propietat (Infraestructures de la Generalitat) que tenen la capacitat de no deixar ni un minut de tranquil·litat al senyor Schindler fins que no hagi donat alguna solució eficaç i, si cal, imaginativa per a que algú mogui el cul i es posi a reparar i / o fabricar la maleïda peça que diu que ja no fabriquen, a més de demanar explicacions de com gosen donar servei a ascensors obsolets. «No funciona» tampoc una societat en què ja van quedant poc bons professionals dels oficis. Ja no hi ha mecànics, pràcticament. El que queda són simples canviadors de peces.

I em sembla no exagerar si afirmo que algú no està fent be la seva feina, tot i que cobra per ella. Finalment, vull fer una pregunta retòrica que, segurament és capciosa i amb una certa malícia: amb la mà al cor, de debò algú creu que si aquest ascensor fos el del domicili particular de l’anciana mare d’un director general, un conseller o un president, tindrien el rètol posat des de fa tres setmanes? Alguna cosa no funciona. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.