L’Antonio Rojas González va ser ingressat el dia 1 de desembre de 2022 per sotmetre’s a una operació d’un caràcter certament complex i que pocs dies abans havia explicat amb detall al seu entorn més proper.

L’Antonio va lluitar com ningú i sempre va estar molt ben acompanyat per la seva família i pels més bons professionals sanitaris. No obstant, després de molts dies de batalla, el 26 de desembre de 2022, l’Antonio va emprendre un altre camí de pau i tranquil·litat i va deixar un buit immens a totes aquelles persones que tant l’estimen i admiren.

En els seus dies com a pacient de l’Hospital Josep Trueta de Girona, ens va dir que tenia un desig i una missió i que avui la seva dona i fills en volem donar compliment en el seu nom: agrair a tots els cirurgians, metges, infermers i auxiliars del centre hospitalari el suport, treball i dedicació excel·lent que van tenir en tot moment amb l’Antonio; en especial la Clàudia i la Maria «la guerrera» com ell l’anomenava, ambdues van demostrar autèntica vocació i dedicació per cuidar-lo i assistir-lo en tot moment.

L’Antonio us estarà eternament agraït.