La darrera iniciativa de l’Ajuntament de Girona per conèixer els punts de la ciutat que poden generar inseguretat entre les dones, més o menys encertada en la seva logística, portarà cua si passades les eleccions, tot plegat queda en paper mullat i no s’actua en conseqüència.

Recolzo el gest municipal d’empatia peatonal, doncs sovint faig els trajectes per la ciutat a peu. Tanmateix, estic convençuda que a les enquestes quedarà considerablement palesa la magnitud d’ubicacions negres, i em pregunto si hi haurà prou efectius al municipi per cobrir-les totes, així com el preu que li costarà la bona acció al contribuent.

Per altre banda i sense intenció de ferir sensibilitats, crec que la sensació d’inseguretat dels ciutadans a la via pública s’hauria de tenir en compte sense importar el gènere de qui la pateix, i que no caldria emprar la demagògia per aquesta finalitat, tot i que en l’àmbit polític poc em sorprèn.

En definitiva, qui és senti segura caminant sola per qualsevol indret de la ciutat fosc i sense vigilància que m’ho digui. Jo no!