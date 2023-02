La robustesa del turisme

La contundència de les dades que presenta l’informe d’ocupació d’allotjaments turístics de la demarcació de Girona de l’exercici 2022, elaborat per l’Observatori del Departament d’Innovació Turística de la Fundació Eurecat, és la confirmació empírica que el sector turístic gironí ha superat amb escreix la pitjor crisi de la seva història en tan sols dos anys. Malgrat les múltiples incerteses i esdeveniments inesperats que s’han produït al món i la incredulitat d’alguns, que qüestionaven la reanimació del sector, s’han complert les previsions i les bones perspectives de recuperació turística que anunciàvem. L’any 2022 la demarcació de Girona va rebre 8.399.791 turistes, un 6,2 % més que el 2019 –recordat com a darrer any prepandèmia–, i això va generar 26.476.861 pernoctacions, una xifra que representa un increment del 2,4 % respecte del 2019.

Els nombres són inequívocs i la reflexió que acompanya aquestes dades es fonamenta en la convicció i en el treball conjunt de tota la indústria turística per subsistir, fruit de la cooperació entre els sectors públic i privat per superar la situació, amb ajuts i actuacions extraordinàries de promoció. També en la resiliència d’un sector que va al capdavant en valentia, transformació i inversió –lluitant incansablement. I, lògicament, en l’afany de les persones per recuperar la seva vida, el lleure i els viatges, que els aporten coneixement i gaudi vitals. La conjugació de factors i l’encert en les estratègies de màrqueting, promoció i comunicació endegades pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, entitat que aplega tots els subsectors turístics de la nostra demarcació, ha impulsat novament el turisme a casa nostra. La crisi ens ha fet mirar portes endins, ha posat l’accent en la importància del visitant de proximitat català, espanyol i francès, el qual ha salvat aquests dos darrers anys l’activitat turística, i ens ha donat esma per treballar en la recuperació dels mercats tradicionals europeus, que enguany ja hem restablert amb el turisme neerlandès, alemany i belga. Són assignatures pendents per al 2023 recuperar els turistes britànics i continuar captant turistes de qualitat procedents dels països nòrdics i els Estats Units. El nostre Pla d’Accions i Objectius de 2023 és ambiciós i modelable a les situacions que sobrevinguin. Amb tot, les excel·lents dades registrades pel que fa al retorn de turistes i el creixement de les estades dels nostres visitants a casa nostra –que per culpa de la inflació, però, no s’equiparen amb el compte de resultats de les empreses–, ens fan ser optimistes per a la temporada 2023, que novament pronostiquem de «bona» perquè seguim en la línia del 2022 i perquè el sector anímicament té vigor.