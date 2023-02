Avui dia, la tecnologia ha conquerit la quotidianitat, de manera que el nostre dia a dia s’ha digitalitzat completament. És molt senzill buscar informació sobre qualsevol tema que ens concerneix o és del nostre interès, com també és molt senzill realitzar, per exemple, qualsevol càlcul matemàtic amb l’ajut d’un dispositiu intel·ligent. Essent això així, per què no acceptem que la tecnologia és una realitat més i la implementem al màxim complementant l’ésser humà?

Les aules també s’han digitalitzat. De fet, la gran majoria de centres educatius posseeixen ordinadors o tauletes. Gràcies a això, actualment, a disposició dels estudiants hi ha moltíssima informació que mai havia estat proporcionada amb la mateixa qualitat i rapidesa que a hores d’ara. Això no obstant, sembla que hi ha un sentiment de tecnofòbia existent que impedeix la implementació de les noves intel·ligències artificials, cosa que provoca l’alentiment de l’evolució educativa, com també del canvi en l’enfocament del contingut que es dona a les aules respecte a l’època en la qual vivim. Si un dispositiu electrònic amb accés a la xarxa ens pot dir l’any en què va ser aprovada l’actual Constitució, per què no ens centrem a formar a les futures generacions en aquells aspectes en els quals les màquines mai no podran substituir-los? El respecte, els valors, el feminisme, la igualtat, la pau, la inclusió, etc., són qüestions que es deixen en segon pla com si no fossin transcendentals.

En la meva opinió, l’educació s’ha d’adaptar en major grau al panorama tecnològic actual, proporcionant així als alumnes formació adaptada a les eines de les quals disposen. Les persones mai serem reemplaçables per les màquines si desenvolupem i maximitzem allò que només podrà ser executat per un ésser pensant. Els sentiments són la base de tot això, per què no partim d’aquí i potenciem allò que fa característica la raça humana?