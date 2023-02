A les meves mans tinc un pin: «els peus preciosos», té la mida real dels peuets d’ un nen no nascut de 10 setmanes, edat en la que el nen està completament format del cap als peus i només necessita temps per a créixer. La setmana vinent el Tribunal Constitucional a qui li correspon defensar els drets humans dels nascuts i dels encara no nascuts, donarà l’última paraula sobre la legalitat per acabar amb la vida de tants nens i nenes que cada dia a Espanya, mitjançant l’avortament provocat, es veuen privats del seu dret més fonamental: el dret a viure. Voldria doncs, demanar al Tribunal Constitucional que no avali tal crueltat on la mare i el nadó sofreixen, i reforci la protecció amb ajudes o facilitar l’ adopció.