Autor/màtic

El filòsof Walter Benjamin va escriure el 1935: «La reproducció tecnològica [de l’art] és més independent de l’original que la reproducció manual. Per exemple, en fotografia es pot ressaltar aspectes de l’original que només són accessibles a la lent, que és ajustable i pot canviar fàcilment el punt de vista, però no a l’ull humà; o pot utilitzar certs processos, com l’ampliació o la càmera lenta, per gravar imatges que escapen completament a l’òptica natural». La majoria de les imatges generades pels sistemes d’intel·ligència artificial que corren actualment per les xarxes socials són reproduccions: cartells, anuncis… Amb la intel·ligència artificial es dona un pas més. L’oficina que gestiona els drets d’autor als Estats Units no té previst proporcionar cobertura a aquestes produccions robòtiques perquè no han estat portades a terme «per un ésser humà». El problema sorgeix quan les màquines col·laboren amb les persones. Aquesta qüestió, de moment, no està resolta. El producte no ha de ser fantàstic o absurd, encara que aquests són els tons preponderants. La comprensió tradicional del plagi es veu alterada, ja que aquests robots no copien instantànies o quadres existents, sinó que n’aprenen per imitar el seu estil i oferir material completament nou, de Vincent van Gogh a la factoria Disney.