La fredor de les xarxes socials em fa esgarrifar. Vull dir que tots estem moltes hores pendents dels nostres mòbils i de tot allò que cada segon va apareixent a la pantalla. Encara que tu no hagis decidit mirar res en concret, de cop, t’apareixen imatges impactants que finalment les vols observar per la senzilla raó que la curiositat és evident, però clar, quan veus, per exemple accidents de cotxes o camions gravats a l’instant, et quedes petrificat quan penses que li ha pogut passar a la persona en qüestió!... Perquè està clar que és real!, encara que, immediatament penses: segurament la imatge ha estat manipulada. Sigui veritat o no, el fet és que vas mirant i veus situacions inversemblants i la teva ment ja no sap si estar trista o indiferent a causa del fatal esdeveniment. És a dir, veure tantes històries de cop sense que tu les busquis, et deixa una sensació indefensa. Els sentiments volen del teu cos i arribes a acceptar una fredor que no forma part de tu. Ens estem tornant màquines humanes?