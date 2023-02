Hi ha maneres de fer les coses al Girona FC que no canvien i d’altres que no s’han millorat ni per estar a Primera. Dona una sensació de poble pel que fa als accessos a l’estadi, parlo de 200 metres al voltant del camp. Una altra: Les cues per entrar són horribles, a tots els partits hi ha gent que es perd els 15 primers minuts i no és perquè arribin tard, sinó perquè obren tard els torns. Es podrien alleujar posant uns torns especials per a telèfons, o obrint mitja hora abans. Una altra: tants empleats per, no sé; però per treure espectadors de les escales per descomptat que no. Una altra: les escales fa temps que haurien d’estar desaparegudes, sinó millorades. Sí, sí, una altra: es podria posar en pràctiques el sistema, un cop començat l’espectacle no es pot accedir a la localitat seient. Una altra: si la policia no pot escorcollar a ningú sense motiu manifest i tot i així, per què escorcollen els guardes de seguretat a l’entrada. No poden. Prohibir. Seguirem.