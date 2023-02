Els límits

Durant les darreres setmanes s’ha reobert el debat dels límits de l’humor, un tema que es presta a uns quants equívocs i que, en termes generals, es manipula a conveniència de l’usuari. Dit d’una altra manera, hi ha qui considera que l’humor no ha de tenir sostres i la llibertat d’expressió no ha de tenir límits sempre i quan el gag que se sotmet a veredicte públic sigui coincident amb el que pensa. Per detectar aquest parany és tan fàcil com fer un exercici de psicologia inversa: si el gag que tant defenses l’hagués fet aquell de qui t’has volgut riure, i amb el mateix acarnissament, també defensaries la mateixa opinió? Per descomptat que tothom respondria que no, que això no va del que diu el gag, sinó de la mateixa llibertat de fer-lo sense inferències externes. Queda molt bé dir-ho, però no és cert. Ningú encaixa de la mateixa manera que reparteix. En tenim infinitat d’exemples en algunes estrelles de Twitter que són molt irreverents i collonudes fins que la broma els la fas a ells. Aleshores es tensen com gats fent-se els súper ofesos i atribuint-te interessos ocults que s’escapen a la comprensió de la resta de mortals. No oblidem mai que no hi ha res més encegador que tenir una parròquia que t’ho riu tot, perquè això et difumina l’esperit crític i et porta a creure’t que qualsevol ocurrència és valida pel sol fet que és teva.

El debat que va obrir el cas del Zona Franca també té truc, i misteriosament ha quedat enterrat entre allaus de solidaritat vehement i clams plens de teatral indignació. El problema no és l’acudit, ni l’esvàstica, ni tan sols qui el fa. Al capdavall, efectivament la llibertat d’expressió també és per al mal gust, ens agradi o no. Aquí la veritable llosa és que fa massa temps que l’humor ha quedat segrestat per la ideologia i quan es dispara contra una manera de pensar és perquè es vol fer propaganda de la pròpia. Passa més sovint del que ens agrada admetre. Això no ha anat mai dels límits de l’humor, sinó de gent fent política emparant-se en l’humor. Per això el ja famós gag apunta contra qui apunta, per això aquest programa no ha fet mai invectives contra segons qui i per això haurien muntat el mateix numeret virtual, però a la inversa, si l’esvàstica hagués anat dirigida contra algun dels partits que voten. L’humor intel·ligent és, justament, el que fa diagnosis del món sense teledirigir la manera de pensar del receptor. Tota la resta, (mala) comèdia.