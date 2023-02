Allà on enfoca la medicina

La medicina ha estat enfocada en el cos masculí; tot just ara comencem a observar les diferències que hi ha entre els dos cossos. No hi ha evidències científiques en el rendiment físic, no hi ha cap estudi», explicava la fisioterapeuta de l’Uni, Beti Orden, en un reportatge de Diari de Girona sobre la gestió de la menstruació de les jugadores a l’elit, una qüestió que afecta els resultats a la pista, però també es relaciona amb les lesions, per exemple.

«La medicina ha estat enfocada en el cos masculí», la clau de volta de tot. Per això també s’ha trigat a tenir en compte les alteracions menstruals que provocava la vacuna de la covid, per això les dones identifiquen més tard els símptomes de l’infart i, per això, fins fa uns anys, els serveis d’atenció sexual i reproductiva de la sanitat eren «serveis d’atenció a la dona», així, en general, com si la pacient fos poc més que una matriu. I per això també és tan important la feina de la doctora Carme Valls, pionera en la denúncia del biaix de gènere en la medicina. «Es pensaven que estudiant als homes també estudiaven a les dones, però s’equivocaven», diu sovint. La UdG investirà Valls com a doctora honoris causa. Celebrem-ho tots, perquè lluites com la seva afecten tots els àmbits de la vida, començant pels importants, com la reducció de morts cardiovasculars, fins als més insospitats, com el marcador de Fontajau.