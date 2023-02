Acord pressupostari a Catalunya

La notícia d’aquests dies és l’acord pressupostari entre ERC i el PSC, rubricat amb gran pompa, pel President Pere Aragonès, i el cap de l’oposició Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. Les opinions que l’han envoltat a Espanya han sigut de molt diferent signe. Al govern hi veuen un trencament de la divisió dels blocs entre independentistes i no independentistes, l’oposició del PP hi veu submissió dels socialistes a ERC i, en general, a l’independentisme. Uns diuen que afavoreix la distensió i desinflama, els altres que dona vida als que volen trencar Espanya. Els socialistes diuen que ho han fet per responsabilitat, en aquest moment no convé deixar Catalunya sense govern i deixar de poder gestionar els milions addicionals que una pròrroga pressupostària impossibilitaria d’incorporar al pressupost. El PP per contra diu que es tracta de la compensació perquè ERC doni suport al govern de Sánchez a Madrid. No deixa de ser significatiu que diguin aquestes coses quan es tracta d’un acord restringit als pressupostos mentre donen per bo l’acord amb Vox a Castella-Lleó, un acord de legislatura simplement per obtenir el govern. Però més enllà d’aquestes discussions madrilenyes hi ha les raons de l’acord que crec cal valorar amb rigor per saber-ne l’abast.

Hi ha dues coses que crec que posen en valor l’acord a Catalunya: 1) L’acord visualitza l’acabament de la fal·làcia de la unitat de l’independentisme, de la divisió en blocs que no poden parlar i menys pactar. Els socialistes, que van guanyar les eleccions, deixen de ser els malvats de la pel·lícula, els del 155, per passar a ser un partit que ocupa el lloc que li correspon a la política catalana. Els de Junts han posat el crit al cel dient que això trenca la unitat d’acció, que ERC ha deixat de lluitar per la independència però cal recordar que ells van fer el mateix, van pactar amb el PSC a la Diputació de Barcelona (un organisme menys visible però amb un pressupost i un paper gens desdenyable). Cal recordar que ara tenim un acord amb abast limitat als pressupostos que no és el mateix que un pacte de legislatura com ho va ser el de la Diputació. 2) La negociació ha deixat clar que si ERC ha pactat per salvar el seu govern, el PSC ha pactat per responsabilitat i que sols ho ha fet quan s’ha entrat a pactar el projecte de país tant en la lletra petita com en els temes de més pes, ha fet el que s’espera d’una oposició democràtica. Tant ERC com el PSC han deixat clar que no és un pacte de govern sinó un pacte limitat als pressupostos perquè en aquests moments que són complicats per a tots, quan estem sortint del forat de la COVID i estem tenint problemes pels efectes de la guerra de Putin, unes eleccions no semblaven el millor per a Catalunya. ERC guanya temps de govern i els socialistes més credibilitat i llibertat per exercir la necessària fiscalització de l’acció del govern.

També hi ha coses negatives, algunes sorprenents. Si Aragonès ha defensat el pacte amb tots els seus aspectes, els Comuns que també hi donen suport han tractat molts temes importants com el de l’aeroport, no coincidents amb els seus plantejaments, dient simplement que no es portaran a terme per més que figurin en el pacte (?). El model d’infraestructures del pacte respecta el model del PSC amb alguns retocs per fer-lo més digerible a ERC i als Comuns. També hi ha qui diu que l’acord, tot i tenir aspectes positius com l’augment de les partides dedicades a ensenyament, sanitat, etc, té aspectes més discutibles com l’augment de la partida dedicada a la CCMA, especialment a TV3 i Catalunya Ràdio fins arribar als 336 milions (52 més que el 2022) o l’apartat d’acció exterior que augmenta en uns 2 milions d’euros per noves «ambaixades» o la pujada de sous dels consellers que continuen essent excessius. Aragonès cobra molt més que Sánchez i els consellers molt més que els ministres. També cal recordar que, pel que coneixem, el govern de la Generalitat no s’ha compromès a convocar la taula de partits catalans per tal de discutir la posició catalana a la taula de negociació acordada pel Parlament. Espero que després del pas dels socialistes la convoquin.

Dos altres temes d’actualitat: 1) els beneficis escandalosos dels bancs són la manifestació més visible de dues coses: que l’economia va bé, cosa bona i que les desigualtats s’han disparat, quant molta gent ho està passant malament, és un afront a la sensibilitat dels ciutadans. Que el govern els demani que ajudin a rebaixar les desigualtats pagant un impost extraordinari (mentre durin els beneficis extraordinaris) sembla de calaix i no sembla de rebut l’oposició dels bancs. Inclús aniria més enllà i els demanaria que, pel seu compte, fessin un esforç per ajudar als que tenen els seus diners en dipòsit o als que tenen hipoteques que es disparen a nivells difícils de suportar. 2) Veig cada cop més perdut a Feijóo. Des de que va arribar carregat amb l’aura de moderat, no ha fet més que renunciar davant la part més dretana. Va acceptar el primer govern amb Vox a Castella-Lleó, ha continuat sense pactar el govern dels jutges que continua en funcions el que posa en dificultats la gestió de la justícia i qualsevol proposta moderada és contestada per Ayuso de forma displicent (la darrera ha estat la proposta de que governi la llista més votada). També hi ha cops que es fica solet en coses que em resulta difícil d’entendre com la seva resposta a l’atac d’una persona amb un ganivet a unes esglésies d’Algesires. Dir que els cristians fa temps que no fan aquestes coses és una barbaritat es miri per on es miri, vol obrir una guerra de religions?