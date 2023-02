Amazon a l’Empordà: les preguntes

Al’Alt Empordà hi ha 1.400 persones interessades a treballar a Amazon? Si en venen de fora de la comarca, que en vindran, a Figueres i al seu entorn hi ha suficient oferta d’habitatge assequible perquè s’hi instal·lin amb les seves famílies? I de places escolars per als seus fills? Les carreteres del voltant del Logis Empordà estan preparades per assumir el més que previsible augment de trànsit a la zona? Hi ha un «pla B» per si, com acaba de passar a Martorelles, d’aquí a cinc anys Amazon diu que tanca a l’Empordà per obrir en un altre lloc?

Aquesta primavera, Amazon s’instal·larà a l’Alt Empordà. La multinacional nord-americana ha anunciat l’obertura d’un gran magatzem logístic que, segons diuen ells mateixos, podrà arribar a donar feina a 1.400 persones. L’arribada de noves empreses i la creació de llocs de treball sempre és una bona notícia. I més en una comarca on, a finals de gener, hi havia 6.324 persones apuntades a les llistes de l’atur i on, per bé o per mal, el turisme i els serveis són la principal font d’ocupació molt per davant de la indústria. La classe política, des de l’Ajuntament de Figueres a la Generalitat, han aplaudit amb les orelles l’arribada d’Amazon. Ara bé, aplaudir no és incompatible amb fer-se preguntes. I l’arribada d’Amazon a les seves noves instal·lacions en genera unes quantes.

A l’Alt Empordà, no són pocs els empresaris que es lamenten dels seus problemes per trobar personal. La idea de trobar 1.400 persones de la comarca interessades per treballar a Amazon sembla absolutament fora de la realitat i, per tant, si la xifra anunciada per la multinacional té alguna possibilitat de convertir-se en veritat, haurà de ser amb força gent arribada de fora. Empleats de la planta que Amazon tanca a Martorelles que acceptin el trasllat, tot i la poca generositat de l’oferta de la multinacional, o contractats de nou. Seduïts, amb raó o no, per l’efecte crida de treballar en una de les empreses més conegudes del món. Gent que haurà de buscar pis a Figueres o als pobles del seu voltant, famílies que hauran de buscar escola pels seus fils, metges i pediatres al CAP... Un increment de demanda de serveis que, sobretot en el tema habitatge, la comarca no en va gens sobrada.