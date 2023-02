Art nou, museu nou

L’aposta per l’art nou és el títol de l’exposició que ocuparà les sales temporals del Museu d’Història de Girona fins al 28 de maig. La mostra està integrada per unes 500 obres i documents que formen part del polèmic fons Rafael i María Teresa Santos Torroella que va comprar l’Ajuntament de Girona l’any 2014 per gairebé 4 milions d’euros. L’alcalde de la ciutat era Carles Puigdemont i el conseller de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell. L’adquisició de la col·lecció va generar debat polític i ciutadà no només pel contingut documental i artístic del conjunt sinó bàsicament per un import que es considerava excessiu i que tampoc tenia encaix en uns pressupostos municipals que no disposaven de partida específica per a fer-hi front. El fet és, però, que malgrat una divisió política i social finalment el consistori va aprovar la compra del fons perquè, segons la versió oficial, en un futur no gaire llunyà s’havia de convertir en el nucli del Museu d’Art Contemporani a instal·lar en una reformada Casa Pastors.

En aquests darrers vuit anys, aquest fons d’art (del qual se n’ha parlat molt però poca gent havia vist) era com una mena de fantasma engabiat en un magatzem municipal que cal suposar disposava de les degudes mesures de seguretat. Fins que a finals de l’any 2021 l’ajuntament va decidir que ja n’hi havia prou de mantenir el tresor tancat i el vicealcalde Quim Ayats va manifestar públicament que el fons s’havia de posar a disposició de la ciutadania. Dit i fet. De la mà dels comissaris Jaume i Vidal i Rosa Hernández per les passades Fires s’obria a les sales temporals del Museu d’Història de Girona aquesta exposició que recull una mostra de 500 obres i documents provinents d’aquest Fons a través de les quals el visitant pot fer un recorregut per l’avantguarda artística a Catalunya a través d’obres pictòriques però també de documents, cartes, revistes o llibres que durant anys Rafael Santos Torroella havia anat acumulant fruit dels seus contactes com a crític, historiador i, per damunt de tot, investigador i col·leccionista. Després d’una atenta visita al material exposat, he de dir que he quedat gratament sorprès pel contingut de la mostra. No soc un expert per discernir si les obres tenen el valor que s’ha pagat per elles perquè això de les cotitzacions en aquest món són d’un misteri insondable, sense regles clares de mercat més enllà del que hom estigui disposat a pagar per allò que es posa a la venda. Així, fins el 28 de maig, el visitant pot endinsar-se en aquest recorregut pels camins de l’avantguarda des dels orígens fins als anys 60, admirant obres de Francis Picabia, un dibuix de Juan Gris, la Dona asseguda de Picasso, pintures i dibuixos de Joan Miró, peces de Manolo Hugué, un retrat del marxant Josep Dalmau de Mela Muter, obres d’Isidre Nonell, pintures de Joan Ponç i d’Antoni Tàpies, l’original d’un cartell de Modest Cuixart i d’altres de Salvador Dalí amb una carta inclosa adreçada al poeta Federico García Lorca al costat d’un dibuix d’aquest del 1927 amb la referència Viento del este.

No només aquest material que s’exposa al Museu d’Història sinó el conjunt de les 1.197 obres adquirides i els milers de documents, cartes, revistes i llibres que composen el fons segurament tornaran al magatzem d’on varen sortir l’any passat. La idea és que conformin l’essència del futur Museu d’Art Contemporani a la Casa Pastors, però aquest projecte que voldria estar acabat el 2026 sembla que no acaba d’arrancar. Silvia Paneque del PSC ha proposat que el nou museu vagi al Garatge Forné com alternativa d’una Girona cultural excessivament tancada al Barri Vell. Una proposta que també ha fet seva l’expert en Turisme i professor de la UdG José Antonio Donaire defensant la necessitat de crear nous punts d’atracció «saltant el riu». La ciutat ha pagat molts diners per aquest fons d’art que està destinat a ser el coixí del futur museu i ara el que convé, saltant o no el riu, és que no torni ser una col·lecció fantasma.