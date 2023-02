Fa pocs dies, Catalunya, va perdre dos personatges importants. Un, prolífic escriptor, Josep M. Espinàs, i l’altre un gran foto-periodista, Miquel Ruiz, ambdós, transmissors de vida.

L’un, com autor d’un bon nombre de llibres i d’articles d’opinió que, amb la seva manera de fer, sabia transmetre, a través de la seva abundant obra rica en matisos, els temes més diversos, fins i tot contes, traslladant al paper, des d’allò més proper fins a l’acurada descripció dels pobles que visitava i de la seva gent. Això, sense oblidar l’època que, a la seva tasca, hi afegí la de cantautor, a través del grup «Setze Jutges» del que ell en fou l’iniciador.

I pel que fa en Miquel Ruiz, fou un fotògraf tenaç, un incansable fotògraf de premsa ben reconegut dins la seva professió, captant la realitat del nostre món, malgrat que calgués arriscar-se, com a la seva anada a Sarajevo i Bòsnia, al decurs del seu setge; tot i així no s’envania de la seva feina, que per a ell era una cosa habitual, essent un home de tarannà col·loquial i senzill. Un ictus va interrompre la seva carrera, però va saber-ho capejar amb força i dignitat; darrerament se’l podia veure passejant amb la seva cadira mòbil, acompanyat del seu petit gosset.

Podem dir que un escrivint i l’altre fent reportatges, varen ser uns grans reporters de la vida.

Que en pau reposin ambdós, ho tenen ben merescut.